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ВОПРОС-ОТВЕТ
ЯРМАРКА
О нас для вас
Натуральное,
с любовью
Мы готовим наши блюда вручную из экологически чистых ингредиентов, с любовью и вниманием — так, как вы бы сами приготовили дома. В наших продуктах нет искусственных добавок
и консервантов — это делает их еще вкуснее.
В наших блюдах нет лишних ингредиентов, которые вы сами не положили бы себе в тарелку — все натурально и открыто
НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Весь процесс приготовления происходит вручную: каждое блюдо своими руками изготавливают наши мастера
РУЧНАЯ РАБОТА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Так как мы не добавляем
в наши блюда консерванты
и заботимся о свежести ингредиентов, все продукты хранятся не более 7 суток
МАЛЕНЬКИЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
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Наша продукция
По-домашнему вкусно
Котлета ломоносовская
В КАТАЛОГ
100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
7 СУТОК
Срок хранения
530 ГР
Масса
В цельное филе грудки заворачиваем нежный фарш с натуральными специями — именно это делает наши котлеты сытными и сочными.
В КАТАЛОГ
Стрипсы карри в овсяных хлопьях
100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
7 СУТОК
Срок хранения
350 ГР
Масса
Куриные стрипсы - любимое блюдо посетителей ресторанов быстрого питания. Свои стрипсы мы готовим из кусочков филе грудки. Они получаются вкусными и хрустящими, а за счёт натурального состава еще и полезными!
Цыпленок с яблоками
и черносливом
В КАТАЛОГ
100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
7 СУТОК
Срок хранения
1700 гр
Масса
Цыпленок с яблоками и черносливом - прекрасное блюдо, как для обычного вечера в кругу семьи, так и для проведения официальной трапезы или события. Сочетание яблок с черносливом придает пикантный сладковатый вкус, который понравится даже самым маленьким привередам!
Скоро в продаже!
Где купить?
Заботимся о вашем времени
ПОДРОБНЕЕ
Ломоносовские продукты можно купить в наших фирменных магазинах, а также в приложениях «Яндекс.Лавка» и «Самокат», которые доставят наши свежие блюда прямо к вам домой — не больше, чем за полчаса
Обратная связь
Хотим становиться лучше
Чтобы развиваться, нам важна обратная связь. В форме ниже вы всегда можете оставить свои пожелания и замечания к составу продуктов — а мы обязательно прочитаем и ответим вам. Также наше производство всегда радо гостям — посетить его можно, предварительно оставив заявку ниже.

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