Приглашаем вас на ярмарку «Ломоносовских продуктов»! Тут вы можете расслабиться и заняться тем, что нравится – приготовлением вкусных блюд под началом наших поваров и общением с единомышленниками
ЯРМАРКА
Сделано вручную из кускового мяса
Мы уверены, что продукты, приготовленные вручную, имеют лучший вкус. Поэтому каждое блюдо наши мастера готовят своими руками в деревне Горбунки, вкладывая свою любовь и заботу в каждый продукт
ПРОИЗВОДСТВО
То, что в нашей природе
Мы готовим блюда из натуральных ингредиентов, которые предоставляет нам сама природа. И хотим собрать вместе людей, которые заботятся о себе и близких, чтобы дарить друг другу внимание и любовь — ведь это в нашей природе
КАТАЛОГ
О нас для вас
Натуральное, с любовью
Мы готовим наши блюда вручную из экологически чистых ингредиентов, с любовью и вниманием — так, как вы бы сами приготовили дома. В наших продуктах нет искусственных добавок и консервантов — это делает их еще вкуснее.
В наших блюдах нет лишних ингредиентов, которые вы сами не положили бы себе в тарелку — все натурально и открыто
НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Весь процесс приготовления происходит вручную: каждое блюдо своими руками изготавливают наши мастера
РУЧНАЯ РАБОТА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Так как мы не добавляем в наши блюда консерванты и заботимся о свежести ингредиентов, все продукты хранятся не более 7 суток
Куриные стрипсы - любимое блюдо посетителей ресторанов быстрого питания. Свои стрипсы мы готовим из кусочков филе грудки. Они получаются вкусными и хрустящими, а за счёт натурального состава еще и полезными!
Цыпленок с яблоками и черносливом - прекрасное блюдо, как для обычного вечера в кругу семьи, так и для проведения официальной трапезы или события. Сочетание яблок с черносливом придает пикантный сладковатый вкус, который понравится даже самым маленьким привередам!
Ломоносовские продукты можно купить в наших фирменных магазинах, а также в приложениях «Яндекс.Лавка» и «Самокат», которые доставят наши свежие блюда прямо к вам домой — не больше, чем за полчаса
Обратная связь
Хотим становиться лучше
Чтобы развиваться, нам важна обратная связь. В форме ниже вы всегда можете оставить свои пожелания и замечания к составу продуктов — а мы обязательно прочитаем и ответим вам. Также наше производство всегда радо гостям — посетить его можно, предварительно оставив заявку ниже.